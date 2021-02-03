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  3. 5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

Esenyurt'ta pandemi döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathanenin yine faaliyette olduğu anlaşıldı. Polise yakalananmamak için elektriği kesilen kahvede okey oynayan vatandaşlar, pencereden atlayarak cezadan kurtulmak istedi.

5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

Esenyurt'ta pandemi döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathanede vatandaşlar yine okey masasında yakalandı. Şok eden görüntülerin yaşandığı baskında kimisi canını yok sayarak 2'nci kattan atlayıp kaçarken yere çakıldı, kimisi ise gizli bölmede saklanırken yakalandı. Eş zamanlı üç mekana yapılan baskında toplam 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.

İKİNCİ KATTAN ATLAYIP TELLERE TIRMANDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı.

5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

Daha önce 5 kez basılan ve mühürlenen bir kıraathanede ise yine aynı manzaralar vardı. Motorsikletli polis timlerini karşısında gören bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayarak 2'nci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada yere çakılan bir kişi hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp tellere tırmanarak kaçmaya devam etti. 3 mekana yapılan eş zamanlı operasyonda 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.

5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

"HAKLISINIZ, BİZE ÜÇ KAT CEZA YAZIN"

Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce "Haklısınız bize üç kat ceza yazın" dedi. Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişiler ise polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi. Polis ekiplerine yakalanmamak için elektriğin kesik olduğu ve içeride bulunanların maske takmadığı görüldü. Baskın sonrası 3 işletme cezai işlemlerin ardından mühürlenerek kapatıldı.

5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

5 kez mühürlenen kıraathane yine basıldı: Okey tutkunları pencereden atlayarak kaçmak istedi!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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