5 milyon memur ve emeklisinin beklediği haber bugün belli olacak

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. 1 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 maaş zamlarını belirleyecek görüşmelerin üçüncüsü dün yapıldı. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı.

HÜKÜMETTEN BEKLENTİ

Basına kapalı yapılan dünkü toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için 6+6 zam ve 2020 için yüzde 3, 2021 içinse yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulunmuştu. Kamu İşveren tarafı ise son teklifini bugün sunacak. Memur kesimi bugün hükümetten müzakere edilebilir, üzerinde konuşulabilir bir teklif beklediğini açıkladı.