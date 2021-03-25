2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınav takviminde değişikliğe gidildi. MEB, koronavirüs salgını sürecinde tedbir amacıyla sınav tarihlerini değiştirdi. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıfların sınav takviminde güncelleme yapıldı. Öğrenciler, 5. sınıflar sınav olacak mı, ne zaman 2021? 5.sınıf sınavları iptal mi, ertelendi mi? sorularına yanıt arıyor. İşte, yeni sınav takvimi...

5.SINIFLAR SINAV OLACAK MI, NE ZAMAN 2021?

Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi. 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacak.

4. sınıf sınavları ne zaman 2021? İlkokul 4. sınıflar yüz yüze sınav olacak mı 2021?

5.SINIF SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

5. sınıf sınavlarında iptal söz konusu değil. Sadece erteleme bulunmaktadır. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir” denildi.