5 Şubat Eleq ipucu cevabı nedir? "Balarısı" lakaplı müzisyen kimdir?"

5 Şubat 2019 Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (5 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar eleqseverler nasılsınız? Müzik bilgisine güvenenler için kolay, ilgisi olmayanlar için ise biraz zorlayıcı bir soru ile karşınızdayız bugün "Balarısı" lakabıyla tanınan, ağız armonikası virtüözü olan müzisyen kimdir, biliyor musunuz?" olarak belirlendi. İşte 5 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

5 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

5 Şubat eleq ipucu sorusu: "'Balarısı' lakabıyla tanınan müzisyen kimdir?"

5 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

5 Şubat eleq ipucu cevabı: AHMET FAİK ŞENER.

ELEQ İPUCU CEVABI: BALARISI AHMET FAİK ŞENER KİMDİR?

Balarısı Ahmet lakabıyla tanınan ve ağız armonikasının Türkiye'deki virtüözü olarak bilinen Ahmet Faik Şener, ilk armonikasına ilkokul yıllarında sahip oldu. Hukuk öğrenimi gördüğü üniversite yıllarında ilk topluluğunu kuran Balarası Ahmet, piyanoda Şerif Yüzbaşıoğlu, flütte Şefik Uyguner ile beraber kurduğu Balarıları adını verdiği topluluğuyla bir yandan şarkı söylerken diğer yandan akordeon ve ritm aletleri çaldı. Yıllarca yanında taşıdığı armonikasıyla radyo stüdyoları, konser salonları, gazino sahneleri ve hatta televizvon ekranlarına kadar her yerde klasik müzikten halk müziğine hemen her tür eseri yorumlayan Ahmet Faik Şener, ağız armonikası için yazılmış Malcolm Arnold ve Marcello'nun obua konçertoları gibi pek çok besteyi seslendirdi.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.