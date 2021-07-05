5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda hemen ardından ATV Gün Ortası ekrana geliyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kalp Yarası 2. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

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ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışına yer verdik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV hemen ardından sevilen dizi Kardeşlerim'i yayınlıyor. Akşam ise Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV ekranlarında oluyor... 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Maraşlı 16:05 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası