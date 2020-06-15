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5 teröristin etkisiz hale getirildi!İşte operasyon görüntüleri

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildiği 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

5 teröristin etkisiz hale getirildi!İşte operasyon görüntüleri

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Eruh ilçesi kırsalında bulunan Ciraf bölgesinde, jandarma özel harekat ekibi ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi.

5 teröristin etkisiz hale getirildi!İşte operasyon görüntüleri

Cumartesi günü hava destekli düzenlenen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin, Ciraf bölgesine helikopterle sevk edildikleri anlar yer aldı. Görüntülere ayrıca güvenlik güçlerinin Ciraf bölgesinde yaptığı arama faaliyetleri de yansıdı.

5 teröristin etkisiz hale getirildi!İşte operasyon görüntüleri5 teröristin etkisiz hale getirildi!İşte operasyon görüntüleri



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