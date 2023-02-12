5 yaşındaki çocuk 130 saat sonra kurtarıldı! Halsizlikten konuşamayan çocuk bakın nasıl iletişim kurdu!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi 901. Sokak’ta depremde ailesiyle enkaz altında kalan küçük Hasan, 130. saat sonra enkaz altından sağ salim kurtarıldı. Eskişehir’den bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri, Hasan enkazdan çıkarılır çıkarılmaz Nurdağı’ndaki sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Hasan'ın blincinin açık tutulması için sağlık görevlilerinin yaşını sorduğu Hasan, 6 gündür takati kalmadığı için yaşını el işaretleriyle anlattı. Hasan, sağlık görevlisinin “İyi misin?” sorusuna ise gözlerini açıp kapatarak cevap verdi. Sağlıkçılar, şuurunun kontrolü için Hasan’a göz tonometrisi de yaptırdı.

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ANNESİYLE SARILI HALDE BULUNDU

Enkazın altında saatlerce aç susuz kurtarılmayı bekleyen Hasan ve annesi 130 saat yaşama tutundu. Annesi ve kendisine sarılı halde bulan ekipler ise küçük kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan’ın babasının ise yaşadığı öğrenildi.