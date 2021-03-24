5 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla annesini vurdu!
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Serenlikuyu Sokak'ta meydana gelen olayda, 27 yaşındaki G.D, 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte camcılık yapan kocasının dükkanına geldi.
Babasının çekmecedeki silahını eline alan çocuk kazayla annesini boynundan yaraladı. Ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D'nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Küçük çocuk ise polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından aileye teslim edildi.
Olayın yaşandığı anda orada bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler” dedi.