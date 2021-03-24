AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Behiye Eker kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında?SON DAKİKA! HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi kritik günü duyurdu!AK Parti MKYK üyesi Tuğba Vural Çokal kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Tahir Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Ayşe Böhürler kimdir, nereli, kaç yaşında?Teknik direktör Kenan Koçak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'ye mi gelecek?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 5 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla annesini vurdu!

5 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla annesini vurdu!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla annesini vurdu!

Serenlikuyu Sokak'ta meydana gelen olayda, 27 yaşındaki G.D, 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte camcılık yapan kocasının dükkanına geldi.

Babasının çekmecedeki silahını eline alan çocuk kazayla annesini boynundan yaraladı. Ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D'nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

5 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla annesini vurdu!

Küçük çocuk ise polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından aileye teslim edildi. 

Olayın yaşandığı anda orada bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler” dedi.

5 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla annesini vurdu!

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT