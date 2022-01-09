Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesi altındaki ünlü kim?Maske Kimsin Sen dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kim?2022 Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710161Oryantal Didem neden alüminyum folyoya benzetilen kostümü giydiğini itiraf etti!! Dalga geçer gibi "Kollarını açabilirsin" demişler!2022 Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610381"Keşke ölse" demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! "O son bedduayı etmeyecektim"50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor!2022 EKPSS ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu 2021- 20222022 Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210207Kayserispor – Altay maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor!

50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor!

Hayat Kimliğinde Kolay projesinde yeni bir adıma geçiliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine yarın 50 ilde başlanacak.

50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi yarın 50 ilde başlayacak.

YARIN BAŞLIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesinin ikinci adımını oluşturan TC Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinde yarın başlanacak.

50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor!

ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek. vatandaşlar yeni kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkanı edinmiş olacak.

50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor!

TASARRUF SAĞLANACAK

Yeni uygulama ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde yapılması sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak.

50 ilde başlıyor! Elektronik imza uygulamasında yeni döneme geçiliyor! ​​​​​​​

Öte yandan e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek. Türkiye'de başta bankacılık ve e-Devlet uygulamaları olmak üzere birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi. E-İmza, ıslak imzaya göre işlemlerde son derece güvenilir bir niteliğe sahip.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT