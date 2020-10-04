50 kilo uyuşturucu, kargo ile yurt dışına gönderilecekti! Beyoğlu'nda ele geçirildi
İstanbul Beyoğlu'nda özel bir kargo şirketini kullanarak yurt dışına 50 kilo 900 gram metamfetamin çıkarılmaya çalışıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu maddelerler ele geçirilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kargo üzerinden yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 50 kilo 900 gram uyuşturucu madde olan metamfetamin ele geçirildi.
DEDEKTÖR KÖPEK İLE YAKALANDI
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir kargo şirketi üzerinden yurtdışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, dedektör köpek ile kargo şirketinde arama yaptı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yapılan aramada bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polisin paketi kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.