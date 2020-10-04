Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Yahudi evleri projesine tepkiAzerbaycan'ın iki büyük kentine saldırı: Yine siviller hedef alındı!Kastamonu'da kaza: 2 ölüProf. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs önerisi: Karbonatlı suyla gargara yapınBakan Selçuk: Çocuk evleri ihtiyaçlar kapsamında yeniden tasarlanacakKırgızistan, sandığa koronavirüs tedbirleriyle gitti50 kilo uyuşturucu, kargo ile yurt dışına gönderilecekti! Beyoğlu'nda ele geçirildiPsikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtıAntalya'da dehşet: Otel odasında ölü bulunduHAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Şenpolat: Tasa olmazsa yasa da olmaz!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 50 kilo uyuşturucu, kargo ile yurt dışına gönderilecekti! Beyoğlu'nda ele geçirildi

50 kilo uyuşturucu, kargo ile yurt dışına gönderilecekti! Beyoğlu'nda ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu'nda özel bir kargo şirketini kullanarak yurt dışına 50 kilo 900 gram metamfetamin çıkarılmaya çalışıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu maddelerler ele geçirilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

50 kilo uyuşturucu, kargo ile yurt dışına gönderilecekti! Beyoğlu'nda ele geçirildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kargo üzerinden yurt dışına çıkarılmaya çalışılan  50 kilo 900 gram uyuşturucu madde olan metamfetamin ele geçirildi.

DEDEKTÖR KÖPEK İLE YAKALANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir kargo şirketi üzerinden yurtdışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, dedektör köpek ile kargo şirketinde arama yaptı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yapılan aramada bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin paketi kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT