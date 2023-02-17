50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Araç ilanlarında Yeni Çamoluk Otomotiv rüzgârı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Felaket nedeniyle evleri yıkılan milyonlarca vatandaş evsiz kalırken Türkiye, bu felakete karşı güçlü bir birliktelik sergiledi.

50 MİLYAR TL BAĞIŞ YAPTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Programda bağış toplayan kişilerden biri olan ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Çağla Şıkel'in büyük şaşkınlık yaşadığı bağış miktarı sonrası tüm Türkiye, Hamit Duras'ı konuşmaya başladı.

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GERÇEK BAĞIŞI AÇIKLADI

Yaşanan yanlış anlaşılması sonucu 50 bin TL bağış yaptığını ifade eden Duras, bağış miktarını 100 bin TL'ye çıkarmıştı.

ARAÇ İLANLARI GÜLDÜRDÜ

Bu olayın ardından Yeni Çamoluk Otomotiv, bir ticaret sitesinin ilanlarında yer almaya başladı. Araçlarını satışa çıkaran vatandaşlar, verdikleri ilanlarla güldürdü.

Bazı ilanlarda yer alan ifadeler şöyle:

- Yeni Çamoluk'tan araç alacağım için satılık.

- Yeni Çamoluk önünden geçmiş.

- Yeni Çamoluk çıkışlı.

-Yeni Çamoluk Otomotiv sokağından geçen.

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- Yeni Çamoluk'tan değil sahibinden.

- Bir zamanlar Yeni Çamoluk Otomotiv'in karşısına park edilmiş.

- Yeni Çamoluk Otomotiv'in peşinden koştuğu araba.