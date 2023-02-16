50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"

Türkiye Tek Yürek kampanyasına 50 milyar TL bağış yaptığı söylenen Hamit Duras, gerçekte 50 bin TL bağış yaptığı. Yaşanan olayın ardından konuşan Duras, "Hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim. Hocamız da canlı yayında 50 milyar bağış geldiğini duyurdu. Daha sonra telefonlarım susmadı" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Felaket nedeniyle evleri yıkılan milyonlarca vatandaş evsiz kalırken Türkiye, bu felakete karşı güçlü bir birliktelik sergiledi.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim

115 MİLYARI AŞAN TUTARDA BAĞIŞ TOPLANDI

Kampanyaya şirket, banka ve iş insanı bağış yaptı. Toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

SUNUCU ŞOK YAŞADI

Programda bağış toplayan kişilerden biri olan ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Çağla Şıkel'in büyük şaşkınlık yaşadığı bağış miktarı sonrası tüm Türkiye, Hamit Duras'ı konuşmaya başladı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve bütün vatandaşların telefonla aradığı Duras neye uğradığını şaşırdı.

Programın sunucusu Acun Ilıcalı bu rakamın 50 bin TL olduğunu açıkladı. Yaşanan yanlış anlaşılma sonrası konuşan Duras, yaşadıklarını anlattı.

50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim

"BAĞIŞTA BULUNMAK İSTEDİM"

Sıfırlar atılmadan önceki haliyle 50 milyar (günümüz parasıyla 50 bin TL) bağışta bulunduğunu söyleyen Duras, "Torunum dün akşamki yayından önce kendisi depremzedeler için hırka ördüğünü söyledi. Daha sonra torunumun ördüğü hırka dernek aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklara gitti. Bizde bundan dolayı duygulandık, daha sonra bağışta bulunmak istedim. Programı izlerken telefonu çevirdim, ancak hat bir türlü düşmedi" dedi.

50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim

"TELEFONLARIM SUSMADI"

Telefon düşmeyince komşusu olan ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı cep telefonundan aradığını aktaran Duras, "Hocama; ‘Bende bir yardımda bulunmak istiyorum’ dedim. ‘Bunu söyler misiniz’ dedim. Daha sonra hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim. Hocamız da canlı yayında 50 milyar bağış geldiğini duyurdu. Daha sonra telefonlarım susmadı. Sosyal medyada mesajlar gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim

"MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARI ARADI"

Sosyal medyada 'Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin' diye mesajlar gelmeye başladığını belirten Duras, "Milletvekilleri, belediye başkanları aradı. Bizi arayıp tebrik edenler oldu. Bazı bizleri tanımayan genç arkadaşlarımız bunu reklam için yaptığımızı düşünüyor. Biz sadece bağış yapmak istedik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımıza da sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Duras, dünkü programda yaptığı 50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkardığını duyurdu.

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