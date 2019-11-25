5,2 büyüklüğünde deprem!
Çin'in güneyinde yer alan Vietnam'ın sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Uzakdoğu'dan bir deprem haberi daha geldi.
Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, özerk bölgeye bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.
Depremde can kaybı ise yaşanmadı.
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