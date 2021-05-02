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  3. 52 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti

52 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Mide küçültme ameliyatı sonrasında 52 kilo veren Bozoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem yarattı.

52 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti

46 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu; Ezgi Asaroğlu, Kerem Cem, Sinan Albayrak gibi isimlerin rol aldığı "O Hayat Benim" dizisi için kilo almıştı. Dizinin bitişinin ardından, aldığı kilolardan kurtulmak isteyen Bozoğlu mide küçültme ameliyatı olarak 52 kilo vermişti. 

ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

Ekranların tanınan yüzü, ünlü oyuncu Bozoğlu tatil sezonunu açtı. Plajdan kareler paylaşan ünlü oyuncunun verdiği kilolar gündem oldu. Fit ve neşeli halleri ile dikkat çeken Bozoğlu, tatil için yeşil mayo tercih etti. 

ANNEM İLE BABAM BENİ TANIMADI

Zayıfladıktan sonra açıklama yapan Bozoğlu, "Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti. 'Baba ben buradayım' dedim, öyle tanıdılar. Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum ama bunu sadece kiloya bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm, toplamda 52 kilo verdim. Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyuncu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi." ifadelerini kullanmıştı.

52 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlu nun paylaşımları dikkat çekti

52 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlu nun paylaşımları dikkat çekti52 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlu nun paylaşımları dikkat çekti

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