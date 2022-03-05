52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadıSon dakika: 5 Mart 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTermoset Plastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTV8 Survivor All Star 39. bölüm canlı, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeAnkara Tavşanı ne demek, TDK'ya göre Ankara Tavşanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kaybettiği para ağızları açık bıraktı! Rusya - Ukrayna savaşı servetini mum gibi eritti!Apukurya ne demek, TDK'ya göre Apukurya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TBMM Genel Kurulu'nda yumruk yumruğa kavga! MHP'li Ümit Yılmaz ile CHP'li Cengiz Gökçel'i zor ayırdılarPlastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEmekliye 'vergi' muafiyeti geliyor! Bu imkandan kimler yararlanabilecek?
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  3. 52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadı

52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadı

52 yaşındaki inşaat işçisi Hüseyin Dükşen İstanbul Esenyurt'ta resmi nikahsız eşi ve 5 çocuğu ile birlikte hayatına devam ediyor. Dükşen resmi olarak ise yaşamıyor. Yıllarca mücadele etmesine rağmen bu konu hakkında bir sonuca ulaşamadı.

52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Büyükkomşu köyünde 1969 yılında dünyaya geldiğini, nüfus kayıtlarında yer almayan annesi Seray ve babası Haşim'i çocuk yaşta kaybettiğini belirten Hüseyin Dükşen, 20 yıl önce Esenyurt'a gelip yerleştiğini söyledi.

52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadı

Esenyurt'ta en az 5 bin kişinin kendisini tanıdığını ancak, nüfus kayıtlarına göre yaşamadığını anlatan inşaatlarda bulduğu kısa süreli işlerde sigortasız çalışan Hüseyin Dükşen, yaptığı tüm girişimlerin sonuç vermemesinden yakındı.

52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadı

Oturduğu Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım'dan yardım isteyen Dükşen, şöyle dedi:

"Nüfusta annem veya babamın kaydı yok. Bu nedenle benim de kaydım olmadı. Babam ve annem belli. Başkasının adına nüfusa yazılmayı da ben istemedim. İmam nikahı ile evlendiğim Menice Özer'den Ali Fırat (16), Muhammet (15), Nazlıcan (11), Ronay (9) ve Beritan (5) isimli çocuklarım oldu. Nüfusta baba olarak benim adım var ancak annelerinin adına kaybettirdik. 4'ü okula gidiyor. Kimliğim olamadığı için bugüne kadar sigortalı bir işte çalışamadım. Ben Türk vatandaşıyım ama kimliğim yok. Askerlik yapamadım. Koronavirüs salgını nedeniyle aşı olamadığım gibi birçok yer için istenen HES kodunu bile alamadım. Belediye otobüsü için kart bile çıkaramadım. 20 yıldır açtığım dava ve başvurulardan sonuç alamadım. Bütün umudum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veya Cumhurbaşkanımızın sesimi duyup bana artık bir kimlik çıkarmalarıdır. Yurt dışından gelen milyonlarca kişinin kimliği oldu benim ise kimliğim olmadı. Kimlik çıkarabilmek için yabancılar gibi bir ara Göç İdaresi'ne yönlendirdiler. O da olmadı. Ne olur artık sesim duyulsun. Kimliksiz yaşamak çok zor. Kullandığım telefon hattı bile eşimin adına kayıtlı. Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını duydum. Benim durumuma benziyormuş."

52 yıldır resmi olarak yok! Hüseyin Dükşen askerlik yapmadı ve hiç aşı olamadı

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, Hüseyin Dükşen ve ailesinin içinde bulunduğu durumu yakından bildiğini ancak, çözüm için elinden bir şey gelmediğini sorunun artık kısa sürede çözülmesini umduğunu söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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