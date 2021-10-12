Sır ölüm! 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Adliye lojmanlarında gerçekleşti. Konuya ilişkin alınan bilgiye göre, Tuncalı'dan bir süre haber alamayan haber alamayan yakınları polisi aradı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan Aydın Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım'ın olay yerine gelerek bilgi aldığı öğrenilirken Tuncalı'nın bedeninde herhangi bir kesici iz bulunmadığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tuncalı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Tuncalı'nin cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Arastirma Hastanesine götürüldü.