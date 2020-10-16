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  3. 53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu!

53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu!

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Sezgin Özkabak'ın cesedi, sokak ortasında bulundu. Yetkililerin ilk incelemeleri sonucunda fenalaşarak yere yığıldığı belirlenen Özkabak'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu!

İzmir'in Buca ilçesinde, Sezgin Özkabak (53), sokak ortasında ölü bulundu. İlk tespitlere göre fenalaşıp yere yığıldığı belirlenen Özkabak'ın ölüm nedeni, otopsiyle ortaya çıkacak.

Olay, saat 06.30 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin Özkabak olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.

İlk belirlemelere göre, fenalaşarak yere yığıldığı saptanan Özkabak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu!53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu!53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu!

Berna Akkaya
Editör


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