54 suçtan aranan şahıs, Bahçelievler’de yakalandı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 54 suçtan aranması bulunan zanlıyı yakaladı. 2018-2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'daki mahkemeler tarafından, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" konuları başta olmak üzere farklı suçlardan hakkında aranma kararı bulunan E.K. 24 Nisan'da saat 19.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan'da adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI