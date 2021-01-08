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  3. 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik durma noktasına yaklaştı

56 saatlik kısıtlama öncesi trafik durma noktasına yaklaştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama öncesi trafikte uzun kuyruklar oluştu.

56 saatlik kısıtlama öncesi trafik durma noktasına yaklaştı

Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Cevizlibağ mevki'inde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.35 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 70'lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan drone kamerası ile görüntülendi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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