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  3. 56 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sokağa döküldü!

56 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sokağa döküldü!

Yurt genelinde yen tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona ererken vatandaşlar yasağın bitmesiyle kendisini sokağa attı. Büyükşehirlerde trafilk yoğunluğu oluştu.

56 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sokağa döküldü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkemizde alınan önlemlerden biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan kısıtlamanın ardından vatandaşlar iş yerlerine ulaşmak için sokaklara akın ederken özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı.

56 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sokağa döküldü!

YASAKLAR KALKACAK MI?

Geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinin eşlik ettiği Kabine Toplantısı ardından 'Millete Sesleniş' konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirtmiş, bu kapsamda pozitif vaka sayılarının düşük olduğu illerde hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının da sona ereceğinin sinyalleri verilmişti. 

56 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sokağa döküldü!56 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sokağa döküldü!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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