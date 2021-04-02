58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 şehirde, 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.

Yapılan son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurmuştu. Yerinde karar döneminde geride kalan dört haftada vakaların artması sebebiyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar artırılmıştı..

Bugün, sokağa çıkma kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından hatırlatma açıklaması paylaşıldı. İçişleri Bakalığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

"Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLERDE 56 SAAT SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Saat 21'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde çok yüksek riskli illerde uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."