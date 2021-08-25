5816 nedir? #5816Kalkacak etiketi neden gündem oldu?

Twitter'da öğlen saatleri sularında #5816Kalkacak etiketi tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan etiketin ardından kullanıcılardan gelen tepki mesajları dakikalar içinde çoğalmaya başladı. Durumu anlamaya çalışanlar ise "5816 nedir? 5816 sayılı kanun neden gündem oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 5816 nedir? 5816 sayılı kanun neden gündem oldu? İşte detaylar...

5816 NEDİR?

Etiket olan 4 haneli rakam aslında bir sayıdan ibaret değil. 5816 sayılı kanun anlamına gelmektedir. Bu da Atatürk'ü Koruma Kanunu, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya küfür içerikli cümleler kuran kişilere yönelik uygulanan cezayı belirten bir kanundur. Söz konusu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5816 SAYILI KANUN NEDEN GÜNDEM OLDU?

#5816Kalkacak etiketi, Twitter'da henüz neden veya kimler tarafından trend listesine yükseltildiği bilinmiyor. Dakikalar geçtikçe etikete tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

5816 SAYILI KANUN MADDELERİ;

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.