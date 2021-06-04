6.5 aylık hamile eşini katletmişti! Cani koca uzun süre cinayet planları yapmış

Konya’da 6 ay önce yaşanan olayda 36 yaşındaki Ali Rıza Yüzer, 6,5 aylık hamile eşi 35 yaşındaki Sadife Yüzer'i tüfekle vurarak ölümüne neden oldu. Katil zanlısı koca bebeğin kendisinden olmadığını düşünerek, hamile eşini gözünü bile kırpmadan katletti. Öte yandan olay sonrası yapılan DNA testinde ise bebeğin Ali Rıza Yüzer'den olduğu ortaya çıktı.

İNTERNETTEN CİNAYET ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Kan donduran cinayette tüyler ürperten yeni bilgilere ulaşıldı. Eşini vahşice katleden cani kocanın, uzun süre cinayet planları yaptığı anlaşıldı. Cep telefonu incelemesinde ortaya çıkan tespitlerde Ali Rıza Yüzer'in "Silah ve silah ruhsatı nasıl alınır, DNA testi nasıl yapılır, baba ile oğlunun kanı uyuşuyor mu?" şeklinde aramalar yaptığı ve cinayet haberleri okuduğu ortaya çıktı.

GEBE OLDUĞUNU BİLDİĞİ EŞİNİ TASARLAYARAK ÖLDÜRME

Konya Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana gelen olayda çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı jandarmayı arayarak teslim oldu ve mahkemece tutuklandı. Cani koca hakkında 'gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KATİL ZANLISININ BABASINDAN İLGİNÇ SALDIRI

Geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmada aileler arasında kavga çıktı. Katil zanlısının babası, Yıldız ailesine kemerle saldırdı. Saldırıya uğrayan Yıldız ailesi, polis merkezine giderek tehdit ve hakarete uğradıklarını gerekçesiyle şikayetçi oldu. Karşı tarafta kendilerine saldırıldığını belirterek Yıldız ailesinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.