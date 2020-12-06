Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞAntalyaspor - Ankarügücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?6 Aralık Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?Elektrik kesintisi 6 Aralık Pazar AYEDAŞ6 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümde neler olacak?Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?6 Aralık Pazar su kesintisi | İstanbul İzmir Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU7 Aralık Pazartesi su kesintisi | İstanbul İzmir Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

6 Aralık Pazar ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, hafta sonu haberleri ve yerli dizi tekrarları yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Maria ile Mustafa " ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

6 Aralık Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge hafta sonu haberleri ile başlarken, akşam ise pazar akşamlarının sevilen dizisi "Maria ile Mustafa " ekranlarda olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar ATV yayın akışı...

6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

ATV 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hercai
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur. Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir? Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.

6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT