6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

6 Aralık Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge hafta sonu haberleri ile başlarken, akşam ise pazar akşamlarının sevilen dizisi "Maria ile Mustafa " ekranlarda olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar ATV yayın akışı...

ATV 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Hercai

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur. Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir? Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?