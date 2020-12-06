6 Aralık ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?
6 Aralık Pazar ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, hafta sonu haberleri ve yerli dizi tekrarları yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Maria ile Mustafa " ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
6 Aralık Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge hafta sonu haberleri ile başlarken, akşam ise pazar akşamlarının sevilen dizisi "Maria ile Mustafa " ekranlarda olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar ATV yayın akışı...
ATV 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hercai
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur. Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir? Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.
MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?