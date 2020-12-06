6 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Pazar akşamlarının sevilen dizisi "Kefaret" yeni bölümünde neler yaşanacak? Peki dizinin yeni bölümünde anne gerçek kızına ulaşabilecek mi? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar FOX TV yayın akışı...

FOX TV 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meltem’i hastanelik eden Can panikle evden kaçar ve kayıplara karışır. İntihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan Zeynep, Meltem’i polis ifadesinde Can’dan söz etmemesi için tehdit eder. Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir. Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.