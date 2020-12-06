6 Aralık Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta sonlarının vazgeçilmezi olan magazin programı "Pazar Sürprizi" başlarken, akşam ise yepyeni bölümüyle "Arıza" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar Show TV yayın akışı...

Show TV 6 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister. Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.