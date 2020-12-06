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6 Aralık Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 6 Aralık Pazar yayın akışını sizler için derledik. Güne magazinin nabzını tutan" Pazar Sürprizi" ile başlarken, akşam ise "Arıza" dizisi seyirci ile buluşacak. İşte 6 Aralık Pazar yayın akışı...

6 Aralık Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta sonlarının vazgeçilmezi olan magazin programı "Pazar Sürprizi" başlarken, akşam ise yepyeni bölümüyle "Arıza" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar Show TV yayın akışı...

6 Aralık Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümde neler olacak?

Show TV 6 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza

6 Aralık Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümde neler olacak?

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister. Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

ARIZA YENİ BÖLÜM (13.Bölüm) FRAGMANI İZLE
 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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