6 Aralık Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği "Burcu ile Hafta Sonu" program ile güne başlarken, akşam ise "Menajerimi Ara" seyirci karşısına çıkacak . İşte6 Aralık Pazar Star TV yayın akışı...

STAR TV 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. ‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.