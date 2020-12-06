6 Aralık Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 6 Aralık Pazar yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Burcu ile Hafta Sonu" ekranlarda yer alırken, akşam "Menajerimi Ara" seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 6 Aralık Pazar yayın akışı...
6 Aralık Pazar Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği "Burcu ile Hafta Sonu" program ile güne başlarken, akşam ise "Menajerimi Ara" seyirci karşısına çıkacak . İşte6 Aralık Pazar Star TV yayın akışı...
STAR TV 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. ‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.