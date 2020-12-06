6 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında yabancı sinema filmi "Shrek" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi " Tövbeler Olsun" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı...

TRT 1 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07:25 Böyle Bitmesin

10:00 Diriliş "Ertuğrul"

13:15 Yok Olmadan Keşfet

14:00 Gönül Dağı

17:10 Yabancı Sinema "Shrek"

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rafaello tarafından dolandırılan Namzet ve Latife hala olayın şokunu atlatamamıştır. Namzet ise bu durum yüzünden Osman’ı suçlamaktadır. Öte yandan şirketin durumunun kötüye gittiğini öğrenen Namzet herkesi acil toplantıya çağırır. Nazmiye ve Anıl’ın ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan Ertan ise Anıl ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Sena yüzünden Aylin'le arası bozulan Buğra en sonunda gerçeği söyleyerek Sena'dan uzaklaşmak ister. Fakat bu defa da Latife ve Hülya buna engel olmak için büyük bir işbirliği kararı almıştır. Sena'nın şirketin başına geçtiğini öğrenen Namzet ‘in de Buğra ve Sena ile ilgili planları vardır. Osman'ın tesadüfen karşılaştığı Mahir yüzünden Namzet ‘in başına yine olmadık işler gelecektir. Namzet Mahir'den nasıl helallik alacak? Şirketteki köstebeği bulmak isteyen Nazmiye'ye neler bekliyor? Hülya ve Latife'nin planı ne? Osman'ın yanlış anlaması bu defa Namzet ‘in başına ne işler açacak? Tüm bunlar olurken Horanta Holding'i bekleyen büyük tehlike ne?