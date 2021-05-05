6 aylık hamile hakimden kahreden haber! Kendi koronavirüse yenildi, bebeği yoğun bakımda

Bursa 14’üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş, koronavirüse yenik düştü. 23 Nisan’da rahatsızlanınca hastaneye başvuran Aykaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan hakim, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aykaş’ın karnındaki bebeği 29 Nisan’da operasyonla alındı.

BEBEK OPERASYONLA ALINDI

6 aylık prematüre bebek yoğun bakımda tedaviye alınırken, Hakim Aykaş ise verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aykaş’ın ölümü, Bursa Adliyesi’nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu. Bursa Adliyesi, meslektaşları için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Bursa 14’üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz acılı haber sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Yılmaz, “Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas’ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun” dedi. Hakim Aykaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine gönderild