İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 6 Aylık işe 2 bin başvuru!

6 Aylık işe 2 bin başvuru!

Batman'da Toplum Yararına Programlar kapsamında kamu kurumlarında çalışması için 2 bin kişi istihdam edileceği duyurulduktan sonra, yaklaşık 4 saatte 6 aylık iş için 2 bin başvuru alındı.

6 Aylık işe 2 bin başvuru!

İşkur'un, Batman'da çeşitli kurumlarda görevlendirmek için 2 bin kişiye istihdam imkanı verileceğini duyurmasının ardından başvurular alınmaya başlandı. Daha ilk günden, ilk 4 saatte 2 bin kişi başvuruda bulundu. 

11 Ocak Cuma günü bitecek olan başvurulardan sonra incelemeler yapılacak. TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 aylık geçici olarak istihdam edilecek 2 bin kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura yapılacağı öğrenildi. 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.