6 Aylık işe 2 bin başvuru!
Batman'da Toplum Yararına Programlar kapsamında kamu kurumlarında çalışması için 2 bin kişi istihdam edileceği duyurulduktan sonra, yaklaşık 4 saatte 6 aylık iş için 2 bin başvuru alındı.
İşkur'un, Batman'da çeşitli kurumlarda görevlendirmek için 2 bin kişiye istihdam imkanı verileceğini duyurmasının ardından başvurular alınmaya başlandı. Daha ilk günden, ilk 4 saatte 2 bin kişi başvuruda bulundu.
11 Ocak Cuma günü bitecek olan başvurulardan sonra incelemeler yapılacak. TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 aylık geçici olarak istihdam edilecek 2 bin kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura yapılacağı öğrenildi.
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