6 Aylık işe 2 bin başvuru!

İşkur'un, Batman'da çeşitli kurumlarda görevlendirmek için 2 bin kişiye istihdam imkanı verileceğini duyurmasının ardından başvurular alınmaya başlandı. Daha ilk günden, ilk 4 saatte 2 bin kişi başvuruda bulundu.

11 Ocak Cuma günü bitecek olan başvurulardan sonra incelemeler yapılacak. TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 aylık geçici olarak istihdam edilecek 2 bin kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura yapılacağı öğrenildi.