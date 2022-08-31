6 ayrı suçtan aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürtmeye de çalışan eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı!

Eski eşi Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği ve Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında toplam 6 suçtan yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalandı.

Emine Özfalcı
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6 ayrı suçtan aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürtmeye de çalışan eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı!

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla 2021 Eylül ayında boşandı. Çocuklarının velayeti de dahil birçok konuda mahkemelik olan çiftin arasındaki sular durulmuyor.

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

6 ayrı suçtan aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürtmeye de çalışan eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı!

GÖZALTINA ALINDI

Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

6 ayrı suçtan aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürtmeye de çalışan eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı!

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