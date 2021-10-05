6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resimli kutlama mesajları 2021 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları

23 Ağustos 1923'ten sonra İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı. Son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehirden gitti. Ardından 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı. Bu özel günde sizler için haberimizde, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajlarına, sözlerine yer verdik. İşte, 6 Ekim resimli kutlama mesajları 2021 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları...

6 EKİM RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2021 | EN GÜZEL, KISA, UZUN, ANLAMLI 6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI

İstanbul'un üstüne güneş doğdu

Salih Reis'in deniz kızı motoru Y

emiş'ten Sarayburnu'na kadar

Yakamozlu bir kuşak çekti sulara

Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası

Sabahçı bir horozla bir oldu da

Gazhane'den önce Uzun uzun öttü

İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana

Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin

Gürültüsü bir yana

Bu ilk sesiydi İstanbul'un.

Oktay RIFAT

İSTANBUL DİLE GELDİ

Ben tarihe yürümeyi öğreten anne

Savaşlar bende yüceldi,

Çok komutan çay gibi geçti üstünden

Fatih seldi.

Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,

Pırlantaya caka satan sanat otağı,

Evrenin çevresi bir başka bende

Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

Ben yaşamın gökkuşağıyım

Bana çıkar huzur sokakları,

Her mutlulukta imzam var.

Bende kurulur zafer takları…

Ben kader gemilerine liman

Her yıkılışın demir attığı…

Köhne sokaklarımda öksüz soluklar

Gecenin karanlığa kattığı…

Ben sonsuz sarsıntılar şehri

Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…

Taksim'e Tünel'den değil

Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,

Ben yaşamak-ölmek alaşımı.

Mendil taşımam Haliç'ten başka

Kahkaham içer gözyaşımı…

Yaşar BARAN

MEHMETÇİK'İN ALAYI

Kurtarınca Ata'mız,

İzmir'i, Edirne'yi

Çekemezdi İstanbul

En büyük işkenceyi.

Bin dokuz yüz yirmi üç

6 Ekim sabahı,

Güzel İstanbul'umuz

Artık kesmişti ,hı!…

Sarayburnu'na çıktı,

Mehmetçik'in alayı.

İstanbul'un şenlendi,

Her yeri, her dolayı.

M. Faruk Gürtunce

İSTANBUL'UN KURTULUŞU

Gözlerimde Atatürk,

yüreğimde Albayrak.

Yatıyorum yatağımda,

uyuyorum rahat rahat

Güneşim ışığı,

seninle yansıyor

İstanbul'un sokakları,

seninle çınlıyor

Türk milletinin gücüyle,

hepsini birden yendik.

Bu vatan uğruna,

canımızı feda ettik

Şanlı bayrağımız gölgesinde,

yaşıyoruz özgürce.

Kutluyoruz bu günü,

hep birlikte el ele

Biri İstanbul’u fethetti, diğeri kurtardı. Biri surları delik deşik etti, diğeri düşmanı denize döktü. İkisi de Türk Milleti daima bu cihanda var olsun diye savaştı! İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlu olsun!

6 Ekim'de Geldikleri gibi gittiler!

Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

İSTANBUL'UN KURTULUŞU HAKKINDA BİLGİ

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdiler. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George'un bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi.Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Milli Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.

Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağı'nı selamlayarak şehri terk ettiler. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim’i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı