6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 6 ilimizde Mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı.

Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Muğla'da sıcaklık rekorunun kırıldığı duyurulan açıklamada sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Rekor kırılan iller şu şekilde:

- Manisa 1945'te 39.5 derece, bugün 40.2 derece.

-Aydın 1969'da 40.2 derece, bugün 40.6 derece.

-Denizli 2019'da 37.8 derece, bugün 38.9 derece.

-Afyonkarahisar 1945'te 33 derece, bugün 33.1 derece.

-Isparta 2019'da 33.6 derece, bugün 34.8 derece.

-Muğla'da dün 36.4 derece, bugün 38.3 derece.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.