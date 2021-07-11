6 kadını öldürünce kendine piyango çıkacağını sanıyordu! Yazdıkları ortaya çıktı

İngiliz genç Danyal Hüseyin, gelecekte çekilecek bir piyangoyu kazanma karşılığında altı ayda bir en az altı kadını öldürmek için şeytani güçlerle yaptığına inandığı bir anlaşmanın parçası olarak iki kız kardeşi öldürmekten suçlu bulundu. Aşırı sağcı düşüncelere sahip olduğu öğrenilen Danyal'in internetteki bir siteye yazıkları ortaya çıktı.

19 yaşındaki katil, "Psişik bir vampir" takma adını aldı ve bir kızı kendisine aşık edebilmek için şeytana ulaşması gerektiğini sordu. Cinayetleri işlemeden önce de şeytanla anlaşma imzaladığını söyleyen katilin forum sitesine yazdığı yazılar oldukça garipti.

''SOSYAL AÇIDAN BECERİKSİZİM''

Cinayetten dolayı 4 yıl hüküm giyen Danyal siteye şunları yazdı:

"Ben psişik bir vampirim, ancak negatif enerjileri nasıl ortadan kaldıracağımı ve onları devam eden sorunları yok etmek için nasıl kullanacağımı bildiğim için insanları belirli enerjilerle nasıl kutsayacağımı biliyorum. Ama aşk meselelerinde kiminle çalışacağımı merak ediyorum bu kızın bana derinden aşık olmasını gerçekten çok istiyorum.''

''Yakın arkadaş bile değiliz, bir çağrı hissettim ama herhangi bir isim veya görüntü çıkaramıyorum, Kral Beleth ile çalışmam gerekip gerekmediğini merak ediyorum, Herhangi bir öneri ve herhangi bir yardıma çok ihtiyacım var. Sevgi ve sadakat konusunda yardımcı olabilecek bir ruha ihtiyacım var.”

NELER YAŞANMIŞTI?

Kuzey Londra'da 19 yaşındaki Danyal Hüseyin'in geçtiğimiz yıl Haziran ayında iki kız kardeşi parkta canice öldürmesinin ardından ortaya çıkan gerçekler duyanların ağızlarını açık bırakmıştı. 6 kadını öldürdükten sonra kendisine piyango vuracağını düşünen Hüseyin adlı katil, geçen yıl Wembley'deki Fryent Coutry Park'ta 46 yaşındaki Bibaa Henry ve 27 yaşındaki Nicole Smallman'ı bıçaklayarak öldürdü.

The Mirror'ın haberine göre, olay yerinde cinayet aleti olan bıçakla elini kesmesi sayesinde polis tarafından bulunan katil, Asperger Sendromu (Otizm spektrum bozukluğu) olduğunu iddia etti. Hafızasında da sorun olduğunu söyledi ve soruları yanıtlamayı reddetti.