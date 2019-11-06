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  3. 6 Kasım 2019'da meydana gelen depremler...İşte son depremler...

6 Kasım 2019'da meydana gelen depremler...İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak gece saatlerinde Muğla'da 2.1 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 6 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 6 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

 

 

 

2019.11.06 09:32:07  37.8625   29.6773        3.9      -.-  2.1  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                                 
2019.11.06 09:08:01  39.4195   40.3870        1.2      -.-  3.0  2.9   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                      
2019.11.06 08:38:34  37.2973   36.7998       16.3      -.-  1.3  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)     
2019.11.06 08:26:25  36.4675   28.7062       19.5      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                          
2019.11.06 08:21:49  40.5860   28.9792       13.3      -.-  2.0  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                             
2019.11.06 07:56:06  39.4487   40.3613        8.6      -.-  2.1  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                        
2019.11.06 07:47:58  39.6200   26.4028       15.2      -.-  2.1  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                                          
2019.11.06 05:53:26  39.3315   29.3063       11.1      -.-  1.6  -.-   BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)                                
2019.11.06 04:43:58  38.5422   28.1973        6.1      -.-  1.9  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                                      
2019.11.06 04:23:59  37.1173   28.2335        6.6      -.-  2.0  -.-   YENIBAGYAKA-(MUGLA)                                         
2019.11.06 04:01:55  40.3945   27.5363       26.4      -.-  1.2  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  
2019.11.06 03:27:52  37.0752   30.4142       88.8      -.-  1.9  -.-   KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)                     
2019.11.06 03:12:29  37.4402   35.8802        4.9      -.-  2.0  -.-   COBANPINARI-KOZAN (ADANA)                             
2019.11.06 02:51:33  36.4837   28.7632        8.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                                                    
2019.11.06 02:28:57  37.9582   29.4817        8.4      -.-  1.7  -.-   DENIZLER-CAL (DENIZLI)                                       
2019.11.06 01:26:41  36.4835   28.7010        3.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                                                   
2019.11.06 00:32:48  36.4548   28.7263       16.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                                                   
2019.11.06 00:17:36  36.0470   27.6035        9.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                                                  
2019.11.06 00:01:22  35.5257   31.6767        8.3      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           

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