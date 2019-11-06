6 Kasım 2019'da meydana gelen depremler...İşte son depremler...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak gece saatlerinde Muğla'da 2.1 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 6 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 6 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...
2019.11.06 09:32:07 37.8625 29.6773 3.9 -.- 2.1 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
2019.11.06 09:08:01 39.4195 40.3870 1.2 -.- 3.0 2.9 GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
2019.11.06 08:38:34 37.2973 36.7998 16.3 -.- 1.3 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2019.11.06 08:26:25 36.4675 28.7062 19.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.11.06 08:21:49 40.5860 28.9792 13.3 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2019.11.06 07:56:06 39.4487 40.3613 8.6 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
2019.11.06 07:47:58 39.6200 26.4028 15.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE)
2019.11.06 05:53:26 39.3315 29.3063 11.1 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
2019.11.06 04:43:58 38.5422 28.1973 6.1 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
2019.11.06 04:23:59 37.1173 28.2335 6.6 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)
2019.11.06 04:01:55 40.3945 27.5363 26.4 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2019.11.06 03:27:52 37.0752 30.4142 88.8 -.- 1.9 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)
2019.11.06 03:12:29 37.4402 35.8802 4.9 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA)
2019.11.06 02:51:33 36.4837 28.7632 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2019.11.06 02:28:57 37.9582 29.4817 8.4 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI)
2019.11.06 01:26:41 36.4835 28.7010 3.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.11.06 00:32:48 36.4548 28.7263 16.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.11.06 00:17:36 36.0470 27.6035 9.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.11.06 00:01:22 35.5257 31.6767 8.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ
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