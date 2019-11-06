6 Kasım 2019'da meydana gelen depremler...İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 6 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

2019.11.06 09:32:07 37.8625 29.6773 3.9 -.- 2.1 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)

2019.11.06 09:08:01 39.4195 40.3870 1.2 -.- 3.0 2.9 GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)

2019.11.06 08:38:34 37.2973 36.7998 16.3 -.- 1.3 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2019.11.06 08:26:25 36.4675 28.7062 19.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2019.11.06 08:21:49 40.5860 28.9792 13.3 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2019.11.06 07:56:06 39.4487 40.3613 8.6 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)

2019.11.06 07:47:58 39.6200 26.4028 15.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE)

2019.11.06 05:53:26 39.3315 29.3063 11.1 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)

2019.11.06 04:43:58 38.5422 28.1973 6.1 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

2019.11.06 04:23:59 37.1173 28.2335 6.6 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)

2019.11.06 04:01:55 40.3945 27.5363 26.4 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.11.06 03:27:52 37.0752 30.4142 88.8 -.- 1.9 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)

2019.11.06 03:12:29 37.4402 35.8802 4.9 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA)

2019.11.06 02:51:33 36.4837 28.7632 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2019.11.06 02:28:57 37.9582 29.4817 8.4 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI)

2019.11.06 01:26:41 36.4835 28.7010 3.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.11.06 00:32:48 36.4548 28.7263 16.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.11.06 00:17:36 36.0470 27.6035 9.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2019.11.06 00:01:22 35.5257 31.6767 8.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ