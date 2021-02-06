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  3. 6 kez intihara teşebbüs eden genç kız bu kez kendini bıçakladı!

6 kez intihara teşebbüs eden genç kız bu kez kendini bıçakladı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde caddede yürürken kendisinden para isteyen 2 kişiyi reddedince karnından bıçaklandığını söyleyen 18 yaşındaki genç kız karnına saplı olan bıçak ile kaldırıldığı hastanede bunalımda olduğu için kendisini bıçakladığını itiraf etti.

Kükürtlü Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte  araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın karnından bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİ FARKLI İFADE VERDİ

Adının Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kız, olay yerine gelen ekiplere 2 gencin kendisinden para istediklerini ancak vermeyince kendisini bıçakladıklarını söyledi.  Sağlık ekipleri, Melek Ç.'yi karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

6 kez intihara teşebbüs eden genç kız bu kez kendini bıçakladı!

''BIÇAĞI KARNIMA KENDİM SAPLADIM''

Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız burada ifade alan polis ekiplerine gerçeği itiraf etti. Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı öğrenilen genç kız, bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti.

6 kez intihara teşebbüs eden genç kız bu kez kendini bıçakladı!

DEFALARCA İNTİHARA YELTENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Melek Ç.’nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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