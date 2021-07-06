6 Temmuz 2021 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1 ekranlarında oluyor...

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TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:25'te Gönül Dağı ekranlarda olurken hemen ardından Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-İspanya" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışı... 6 TEMMUZ 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:45 Vuslat 10:40 Tozkoparan 12:25 Gönül Dağı (Altyazılı) 15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" (Canlı)