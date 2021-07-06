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  3. 6 Temmuz 2021 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1'de

6 Temmuz 2021 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1 ekranlarında oluyor...

6 Temmuz 2021 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İspanya" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:25'te Gönül Dağı ekranlarda olurken hemen ardından Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-İspanya" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

6 TEMMUZ 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:45 Vuslat

10:40 Tozkoparan

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" (Canlı)

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