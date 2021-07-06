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  3. 6 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

6 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda ve Kalp Atışı dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV'de akşam sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle ekranda oluyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı...

6 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 6 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor...

6 TEMMUZ 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI


06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

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