6 yaşındaki çocuğa silah verdiler! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen olay sosyal medyada infial yarattı.

6 yaşındaki çocuğa silah verilip ateş ettirilmesi ve o anların kameraya alınıp sosyal medyada paylaşılması tepkiye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntüde elinde silah olan çocuğun 6 yaşındaki E.E.K. olduğunu, babası Selami K. (47)’nın sosyal medya hesabında bu videoyu paylaştığını tespit etti. Olay yerinin Yayla Mahallesi'nde bulunan ikametin çatı katı olduğu, E.E.K. adlı çocuğa kuru sıkı tabanca verip ateş ettiren şahsın ise eniştesi Mustafa Ş. (36) olduğu belirlendi.

Olay sonrası Mustafa Ş. ve Selami K. “Anne Babanın Çocuklara Zarar Verecek Şekilde Davranması, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali ve Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükümlülüğün İhlali suçların şahıslar gözaltına alındı.

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası 6 yaşındaki kızın babası Selami K. ve çocuğa kuru sıkı tabanca verip ateş ettirdiği belirtilen eniştesi Mustafa Ş. emniyetteki işlemlerinin sonrası adliyeye sevk edildi.