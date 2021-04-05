6 yıl 3 ay cezaya rağmen ellini kolunu sallayarak sokaklarda geziyordu! Sonunda yakayı ele verdi Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 3 ay cezası olan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda gezmeye devam ediyordu. Yaralama suçundan aranan şahıs en sonunda yakayı ele verdi. İşlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 3 ay yaralama suçundan aranan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı. YARALAMA SUÇUNDAN ARANIYORDU Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.F.Y. isimli şahıs Fener Mahallesi'nde ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı Samsun Bafrayaralama suçuBafra T Tipi Kapalı Cezaev