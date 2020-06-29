6 yıldır hiç oynamadı, 2 kırmızı kart gördü!

37 yaşındaki Inter'in üçüncü kalecisi Tommaso Berni, bu sezon yedek kulübesinde olmasına rağmen iki kez kırmızı kart gördü. 2014 yılından beri Inter'in kadrosunda bulunan tecrübeli file bekçi hiçbir resmi maçta forma giyemedi. 6 yıldır görev alamayan Berni, bu sezon yedek kulübesinde iki kez kırmızı kart gördü. Futbol dünyasında ender rastlanan bir istatistiğe imza atan Berni, İtalyan basınında da dikkatleri üzerine çekti.

Inter'in üçüncü kalecisi Tommaso Berni ile bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon sonunda sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği merak konusu.

37 yaşındaki Tommaso Berni, kariyeri boyunca Serie A'da yalnızca 9 maça çıktı.