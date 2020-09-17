60 kişilik düğünde 170 kişi koronaya yakalandı, 7 kişi öldü!

Amerika Birleşik Devletleri'nde vahim bir olay yaşandı. Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkede tüm yasaklara rağmen 60 kişilik sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün gerçekleştirildi. Düğün sonrası 100'ü aşkın kişi koronavirüse yakalandı.

170 VAKA TESPİT EDİLDİ, 7 KİŞİ ÖLDÜ

60 kişinin katılımıyla yapılan bir düğün yeni bir koronavirüs salgını kümesi yarattı. Kapalı alanda gerçekleştirilen düğün sonrası yetkililer şimdiye kadar en az 170 vakanın düğünle ilişkilendirildiği bilgisini paylaştı. Covid-19'a yakalananlardan yedisi ise hayatını kaybetti. Düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığı belirtildi.

EN ÇOK VAKA VE ÖLÜM ABD'DE YAŞANIYOR

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölüm ABD'de bulunuyor. Ülkede 6.8 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 201 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 17 Eylül itibariyle 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bin oldu.