600 yıllık tarih, restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıktı!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Eskipazar Camii'nin restorasyon çalışmaları sırasında, Anadolu tarihine ışık tutacak 600 senelik tarihi yapıların kalıntılarına ulaşıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Ordu'da, Altınordu ilçesinde kurulan, bölgenin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve 1380-1390 yılları arasında kurulan Hacıemiroğulları Beyliği dönemine ait Eskipazar ya da diğer adıyla Bayram Bey Camii için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında cami etrafında yapılan kazılarda, 600 sene öncesine ait olan ve Hacıemiroğulları Beyliği devrine ışık tutacak olan tarihi kalıntılara rastlanıldı.

600 yıllık tarih, restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıktı!

BULUNTULAR 600 SENE ÖNCESİNE AİT

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 19 kişilik bir ekip kurularak yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Anadolu tarihi ile ilgili önemli kalıntılara ulaşıldı.

Cami etrafında yapılan kazılarda, camiden ayrı olarak bir duvarın kalıntısı, bir medrese yapısı ve tarihi bir hamam gibi farklı yapılara ulaşıldı. Yalnızca caminin restorasyonu için başlatılan çalışma revize edilerek, bulunan eski eserlerin açığa çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

600 yıllık tarih, restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıktı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BİM'den beklenmedik iphone hamlesi! Bu fiyata inanamayacaksınız!
BİM'den beklenmedik iphone hamlesi! Bu fiyata inanamayacaksınız!
19 yaşındaki gencin yaptıklarını öğrenince tiksineceksiniz! Kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalarak kendini...
19 yaşındaki gencin yaptıklarını öğrenince tiksineceksiniz! Kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalarak kendini...
İzlerken bile başınız ağrıyacak! İşte üflemeli langırt oynayıp deli gibi eğlenen arkadaş grubu ve videolarının altına gelen efsane yorumlar...
İzlerken bile başınız ağrıyacak! İşte üflemeli langırt oynayıp deli gibi eğlenen arkadaş grubu ve videolarının altına gelen efsane yorumlar...
İngiliz edebiyatının yıldızı Charles Dickens'tan düşüncelerinize yön verecek derinlikte harika alıntılar...
İngiliz edebiyatının yıldızı Charles Dickens'tan düşüncelerinize yön verecek derinlikte harika alıntılar...
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı topa tuttu:" 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor"
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı topa tuttu:" 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor"
BİM'den beklenmedik iphone hamlesi! Bu fiyata inanamayacaksınız!
BİM'den beklenmedik iphone hamlesi! Bu fiyata inanamayacaksınız!
19 yaşındaki gencin yaptıklarını öğrenince tiksineceksiniz! Kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalarak kendini...
19 yaşındaki gencin yaptıklarını öğrenince tiksineceksiniz! Kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalarak kendini...
"Dolar 60 olur mu?" Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahmini pes dedirtti! "Yok 200 olur az demişsin..."
"Dolar 60 olur mu?" Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahmini pes dedirtti! "Yok 200 olur az demişsin..."
Bahçesinde dünyanın en büyük piton yılanıyla göz göze gelen adam canını zor kurtardı!
Bahçesinde dünyanın en büyük piton yılanıyla göz göze gelen adam canını zor kurtardı!
Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! "AK Partiliyim" diyen vatandaşın arabasından indi
CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! "AK Partiliyim" diyen vatandaşın arabasından indi
İzlerken bile başınız ağrıyacak! İşte üflemeli langırt oynayıp deli gibi eğlenen arkadaş grubu ve videolarının altına gelen efsane yorumlar...
İzlerken bile başınız ağrıyacak! İşte üflemeli langırt oynayıp deli gibi eğlenen arkadaş grubu ve videolarının altına gelen efsane yorumlar...