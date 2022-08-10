600 yıllık tarih, restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıktı!

Ordu'da, Altınordu ilçesinde kurulan, bölgenin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve 1380-1390 yılları arasında kurulan Hacıemiroğulları Beyliği dönemine ait Eskipazar ya da diğer adıyla Bayram Bey Camii için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında cami etrafında yapılan kazılarda, 600 sene öncesine ait olan ve Hacıemiroğulları Beyliği devrine ışık tutacak olan tarihi kalıntılara rastlanıldı.

BULUNTULAR 600 SENE ÖNCESİNE AİT

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 19 kişilik bir ekip kurularak yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Anadolu tarihi ile ilgili önemli kalıntılara ulaşıldı.

Cami etrafında yapılan kazılarda, camiden ayrı olarak bir duvarın kalıntısı, bir medrese yapısı ve tarihi bir hamam gibi farklı yapılara ulaşıldı. Yalnızca caminin restorasyonu için başlatılan çalışma revize edilerek, bulunan eski eserlerin açığa çıkarılması için de çalışma başlatıldı.