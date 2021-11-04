​​​​​​​625 bin liralık fal vurgunu! Dolandırıcı mağduru kadın: Erkek arkadaşım arayınca bunlara daha çok inandım​​​​​​​

Işıl Avşar, 2017'de bir internet sitesinde Irmak Avşar'a ait sayfada yapılan paylaşımlarda kişilerin erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumlar okuduğu anlattı.



"ERKEK ARKADAŞIN ARAYACAK"

Avşar, bunun üzerine fal baktırmak amacıyla sitedeki telefon numarasını aradı ve verilen hesap numarasına 250 lira gönderdi. Para dekontu göndermesi şartı ile kendisine fal bakılabileceğini söylediğini anlattı.

İddianamede, telefondaki kişinin müşteki Avşar'a aralarında sorun olan erkek arkadaşının kendisini arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylediği, bu olaydan 3 gün sonra da erkek arkadaşının aradığı kaydedilmişti.

"ARKADAŞIM ARADI DAHA ÇOK İNANDIM"

Müşteki Avşar'ın bunun üzerine telefondaki kişiye daha çok inanmaya başladığı dile getirilen iddianamede, müştekinin belirli aralıklarla sanığı arayarak çeşitli miktarlarda para göndermek suretiyle fal baktırmaya devam ettiği belirtilmişti.

"32 İŞLEM İÇİN 625 BİN 650 TL ÖDEDİM"

İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Kızılkan ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, 3 sanığın "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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"BÜYÜCÜLÜK YAPMIYOR" DİYEREK BERAAT İSTEDİ

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını, büyücülük yaptığı iddiasıyla ilgili tespit edilen bir hususun da bulunmadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Kızılkan, beraatlerine karar verilmesini istedi.

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5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.​​​​​​

Heyet, sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar’ın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.