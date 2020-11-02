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  3. 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anını anlattı: Yüzünü temizledik gözünü açtı, o an donduk kaldık

65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anını anlattı: Yüzünü temizledik gözünü açtı, o an donduk kaldık

İzmir'deki 6,6'lık depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında enkazdan 3 yaşındaki Elif Perinçek sağ olarak kurtarıldı. 65. saatlik arama çalışmalarının sonunda kurtarılan küçük Elif'i moloz yığınlarının arasından çekip alan ekipte bulunan Muammer Çelik, canlı yayında yaptığı açıklamada "Elif'i önce öldü zannettik. Yüzünü temizledik, toz vardı. Gözünü açtı. O an donduk kaldık." dedi.

İzmir'de 30 Ekim'de saat 14:51 sıralarında meydana gelen depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek canlı kurtarıldı.

Arama çalışmalarının devam ettiği 8 binadan biri olan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan 3 yaşındaki minik kız yaralı olarak çıkarıldı.

''ELİF'İ ÖNCE ÖLDÜ ZANNETTİK''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arama Kurtarma ekibinden Muammer Çelik, 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anını canlı yayında gözleri yaşlı anlattı;

"Akşam 9'dan beri biz Elif'i arıyoruz. Annesi deprem anında Elif'e seslendiğini Elif'in yatağında yattığını söylemişti. Hiç ümidimizi kaybetmedik. Bizim için de bir ödül oldu. Elif'i önce öldü zannettik. Yüzünü temizledik, toz vardı. Gözünü açtı. O an donduk kaldık. Sırt üstü yatıyordu. Ona dokunarak uyandırdık ve bize gülümsedi. Elif çadıra gidene kadar elimi bırakmadı."

4 ÇOCUĞUNDAN 1'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmıştı. Perinçek'in oğlu Umut ise depremde hayatını kaybetmişti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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