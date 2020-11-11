Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi süreci kapsamında, pozitif vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu nedenle ek önlemler almak isteyen yetkililer, süreçte, yüksek risk grubuna sahip 65 yaş üzeri vatandaşlar için bir takım kısıtlamalar getirdi. Biz de haberimizde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 11 Kasım 2020 sorusunun cevabına yer verdik...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

BİLECİK

​​​​​​Bilecik'in Bozüyük ilçesinde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi.

Alınan yeni kararlar için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir.

Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır.

Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."

KAHRAMANMARAŞ

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında, 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlanmıştır.

MANİSA

Manisa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

KOCAELİ

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.

Kısıtlamadan hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporuyla sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler muaf tutulacak.

Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı.

DENİZLİ

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği toplantı sonrası yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu saatler dışında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmeleri kararı verildi.

İSTANBUL

​​​​​​​İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İstanbul'da ​​​​​​​65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

ESKİŞEHİR

​​​​​​​Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

BURSA​​​​​​​

Bursa Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.

Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.

UŞAK

​​​​​​​Uşak Valiliği, 65 yaş ve üzeri kişilerin, 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasını yasakladı.

KÜTAHYA​​​​​​​

Kütahya genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."

ERZİNCAN

​​​​​​​Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

ANKARA

​​​​​​​Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

BARTIN

​​​​​​​Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.

GAZİANTEP

​​​​​​​Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.