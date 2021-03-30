65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı olan iller

Kabine Toplantısının ardından yapılan açıklamalar doğrultusunda 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona ermesinin ardından kameraların karşına geçen Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması artık yok.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate çıkartıldı. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler de 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İSTANBUL'DA 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

*Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak

*Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

*Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

*Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller ise şöyle; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Şırnak, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler de 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.