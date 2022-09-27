65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar dikkat! Grip aşıları e-Nabız'dan tanımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, grip aşıları hakkında, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." demişti.

GRİP AŞILARI UYGULAMAYA AÇILDI

Sağlık Bakanlığı da riski gruplara ücretsiz olarak uygulanan grip aşılarını e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açtı.

REÇETESİNİ YAZDIRAN AŞISINI ECZANEDEN ALABİLECEK

Vatandaşlar, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Bu kapsamda aşısı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.