65 yaş ve üzeri vatandaşlara Ramazan ayına özel belediyeden hizmet!

Pendik Belediyesi 65 yaş ve üzeri vatandaşları Ramazan’da da unutmadı.

Pendik belediyesi ekipleri tarafından belirlenen, tek veya eşiyle yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara pide ve hurma götürülüyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Ekipler vatandaşların sıkıntılarını da not alarak ilgili birimlere iletiyor. Ramazan boyunca devam edecek pide ve hurma dağıtımının 35 bine yakın yaşlı vatandaşa iletilmesi hedefleniyor.