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  3. 67 yaşındaki annesini ağaca asılı buldu

67 yaşındaki annesini ağaca asılı buldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde, geldiği evde annesi Rafia K.'yi bulamayan oğlu, yaşlı kadını ağaca asılmış halde gördü. İple aslıan kadının ölmüş olduğu belirlenirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

67 yaşındaki annesini ağaca asılı buldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde 67 yaşındaki kadın, bahçede bir ağaca asılı vaziyette ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kayaarkası köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan annesi Rafia K.'yi evde bulamayan oğlu, komşularından yardım istedi. Bu sırada komşuları tarafından yapılan aramada yaşlı kadın iple ağaca asılmış vaziyette bulundu.

67 yaşındaki annesini ağaca asılı buldu

İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerin yaptığı incelemede yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Berna Akkaya
Editör


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